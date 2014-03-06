«Летающий чемодан» представили на аэрокосмической выставке

В Дубае завершилась 16-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019. Сюрпризом стала презентация Россией сразу двух беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.

Две российские компании представили на авиасалоне Dubai Airshow, завершившемся в пятницу, свои беспилотные летательные аппараты (БЛА) VRT 300 и AURA 100. Обе компании помимо внутреннего российского рынка рассматривают возможности выхода за рубеж с новыми разработками, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Газета.Ru»

«БЛА вертолетного типа VRT 300 выполнен по соосной схеме. На беспилотнике устанавливается дизельный поршневой двигатель. Объем топлива на борту может доходить до 120 литров», — рассказал ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Второй беспилотный летательный аппарат вертолетного типа AURA 100, представленный на Dubai Airshow 2019, разработан специалистами российской компании AURA. БЛА также построен по соосной схеме с диаметром ротора 4,5 м.

«Внешне аппарат напоминает «летающий чемодан», его высота составляет 2 м, а максимальная взлетная масса может достигать 275 кг», — отмечает Денис Федутинов.

Как рассказывают разработчики AURA 100, беспилотник этого типа может выполнять полеты продолжительностью до 3 часов на высотах до 1500 м. Максимальная скорость полета БЛА достигает 150 км/ч. При этом радиус действия заявлен на уровне 100 км. Оснащение БЛА спутниковым каналом связи должно позволить проводить работы за пределами прямой видимости.

Согласно информации, в числе наиболее приоритетных задач для БЛА AURA 100 представители компании-разработчика называют, в частности, транспортные, сельскохозяйственные, мониторинговые и другие актуальные задачи.

Считается, что потенциальное применение БЛА AURA 100 будет в основном сосредоточено в гражданской сфере.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]