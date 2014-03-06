«Летающий чемодан» представили на аэрокосмической выставке
В Дубае завершилась 16-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019. Сюрпризом стала презентация Россией сразу двух беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.
Две российские компании представили на авиасалоне Dubai Airshow, завершившемся в пятницу, свои беспилотные летательные аппараты (БЛА) VRT 300 и AURA 100. Обе компании помимо внутреннего российского рынка рассматривают возможности выхода за рубеж с новыми разработками, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Газета.Ru»
«БЛА вертолетного типа VRT 300 выполнен по соосной схеме. На беспилотнике устанавливается дизельный поршневой двигатель. Объем топлива на борту может доходить до 120 литров», — рассказал ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Второй беспилотный летательный аппарат вертолетного типа AURA 100, представленный на Dubai Airshow 2019, разработан специалистами российской компании AURA. БЛА также построен по соосной схеме с диаметром ротора 4,5 м.
«Внешне аппарат напоминает «летающий чемодан», его высота составляет 2 м, а максимальная взлетная масса может достигать 275 кг», — отмечает Денис Федутинов.
Как рассказывают разработчики AURA 100, беспилотник этого типа может выполнять полеты продолжительностью до 3 часов на высотах до 1500 м. Максимальная скорость полета БЛА достигает 150 км/ч. При этом радиус действия заявлен на уровне 100 км. Оснащение БЛА спутниковым каналом связи должно позволить проводить работы за пределами прямой видимости.
Согласно информации, в числе наиболее приоритетных задач для БЛА AURA 100 представители компании-разработчика называют, в частности, транспортные, сельскохозяйственные, мониторинговые и другие актуальные задачи.
Считается, что потенциальное применение БЛА AURA 100 будет в основном сосредоточено в гражданской сфере.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
06.03.2014 Во Франции вышел в море вертолетоносец «Владивосток»
-
03.03.2016 Беспилотники ВВО увеличили налет в связи с активной боевой подготовкой
-
20.03.2016 Опубликован перевод переговоров диспетчеров и пилотов Boeing 737
-
27.09.2016 Военные России и Индии применили беспилотники во время учений "Индра-2016" в Приморье
-
18.08.2014 Беспилотники ВС РФ начали осваивать небо над Курилами
-
30.09.2015 Крупнейшая компания Дубая планирует инвестиции в транспортный комплекс Приморья
Добавить комментарий