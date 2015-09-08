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Дальневосточные специалисты поедут на стажировку в Индию

Дальневосточные специалисты поедут на стажировку в Индию

Фото: pixabay

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) сопровождает организацию программы проведения краткосрочных (до 2-3 месяцев) стажировок специалистов Дальневосточного федерального округа в высших учебных заведениях Индии. С инициативой проведения краткосрочных стажировок выступило правительство Республики Индия, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Программа рассчитана на выпускников высших учебных заведений из регионов Дальневосточного федерального округа с опытом работы от пяти лет.

«Эта инициатива направлена на укрепление российско-индийского сотрудничества в сфере образования. Программа рассчитана на 50 дальневосточных специалистов. Сейчас мы совместно с дальневосточными представителями формируем список. Предполагается, что от каждого дальневосточного региона поедут группы порядка 5-7 человек», - пояснил генеральный директор Леонид Петухов.

По его словам, рассматриваются стажировки по 22 направлениям, в том числе в сфере сельского хозяйства, банковского дела, инженерного дела, экологии, госуправления, образования, здравоохранения, информационных технологий, телекоммуникаций, управления человеческими ресурсами, проектного управления, городского планирования, международной торговли, электроэнергетики. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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