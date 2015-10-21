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Житель Приморья осужден за серию поджогов на сумму свыше 1,6 млн. рублей

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Находке

Находкинский городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении серии поджогов на территории города.  

В 2019 году в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке начали поступать заявления граждан, жителей разных микрорайонов, о поджогах автомобилей, а также сообщение о пожаре на популярном рынке в Южном микрорайоне. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1,6 миллионов рублей.

Все возгорания происходили глубокой ночью. В ходе проверки полицейские выяснили, что возгорания были не случайными.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии поджогов. Задержанным оказался 24-летний местный житель, который освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за имущественные преступления. Все противоправные деяния мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Следователями отдела МВД России по городу Находке были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленное повреждение чужого имущества, причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

На время следствия по ходатайству следователя фигуранта уголовных дел заключили под стражу.

Находкинский городской суд, рассмотрев материалы уголовных дел, признал фигуранта виновным в совершении указанных преступлений. Суд назначил ему за содеянное по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С осужденного взыскана сумма ущерба, причиненного потерпевшим в результате его преступных деяний.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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