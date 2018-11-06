В сети появились кадры, как Ауди Q7 разнесла в щепки магазин во Владивостоке

В понедельник, 25 ноября в соцсетях Владивостока появилось видео момента аварии в районе Покровского парка. Внедорожник Ауди Q7, буквально, снес хлебный магазин напротив храма в Покровском парке Владивостока.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Юноша решил покататься со своей 18-летней приятельницей. На момент автоаварии несовершеннолетний был трезв.

Участники ДТП не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения.

Об инциденте было незамедлительно сообщено родителям несовершеннолетнего водителя. Отец подростка пояснил, что спал в момент совершения ДТП и не знал о том, что сын взял его машину.

В настоящее время по факту инцидента назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой в отношении несовершеннолетнего и его родителей будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Родителям несовершеннолетнего предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате автопроисшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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