В сети появились кадры, как Ауди Q7 разнесла в щепки магазин во Владивостоке
В понедельник, 25 ноября в соцсетях Владивостока появилось видео момента аварии в районе Покровского парка. Внедорожник Ауди Q7, буквально, снес хлебный магазин напротив храма в Покровском парке Владивостока.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Юноша решил покататься со своей 18-летней приятельницей. На момент автоаварии несовершеннолетний был трезв.
Участники ДТП не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения.
Об инциденте было незамедлительно сообщено родителям несовершеннолетнего водителя. Отец подростка пояснил, что спал в момент совершения ДТП и не знал о том, что сын взял его машину.
В настоящее время по факту инцидента назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой в отношении несовершеннолетнего и его родителей будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Родителям несовершеннолетнего предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате автопроисшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.11.2019 "Бунт" 15-летних водителей пережили Владивосток и Уссурийск (фото)
-
23.11.2019 "Золотая молодежь" на Audi Q7 устроила разрушительное ДТП в центре Владивостока
-
23.11.2019 Подросток превратил авто в «хлам», взяв без спроса у родителей
-
28.10.2019 Семь человек пострадали в ДТП по вине несовершеннолетнего водителя
-
26.05.2019 16-летний подросток выпил, сел за руль и попал в жесткую "переделку" (фото)
-
06.11.2018 Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Спасском районе
Добавить комментарий