В Приморье пассажирский автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
47-летний водитель автобуса №704 двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 428 км автодороги Хабаровск-Владивосток мужчина, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет ,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Вся документация, отметки медицинского работника и механика присутствовали, тахограф и видеорегистратор установлены.
Стаж управления автотранспортом водителя - 28 лет, в 2019 году грубых нарушений Правил дорожного движения мужчина не допускал.
В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса: женщины в возрасте 38 и 67 лет, а также двое мужчин в возрасте 55 и 60 лет.
67-летняя женщина доставлена в лечебное учреждение, трое пассажиров от госпитализации отказались. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба.
ДТП произошло в темное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием. По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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