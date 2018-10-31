«Скончался на месте»: что стало причиной трагедии?

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в районе 6 км автодороги «Фокино-Дунай», сообщают «Вести:Приморье».

Информация о съезде в кювет микрогрузовика поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, 42-летний мужчина за рулем автомобиля Мазда Бонго Брауни не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего въехал в дерево. В результате удара водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП.

Пассажир от госпитализации отказался, врачи диагностировали у него ушибы и ссадины.

ДТП произошло в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием. Стаж вождения погибшего водителя – 21 год, в течение года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не привлекали, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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