Грузовик с пчелами врезался в КамАЗ: водитель погиб на месте
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пограничном районе, сообщают «Вести:Приморье».
Информация о наезде на стоящее транспортное средство, произошедшем в районе 69 км автодороги «Уссурийск – Пограничный - Госграница», поступила в дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району.
По предварительным данным, при движении по автодороге «Уссурийск – Пограничный - Госграница» со стороны города Уссурийска в направлении поселка Пограничный, 60-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Митсубиси Кантер, совершив наезд на стоящий на обочине дороги автомобиль КаМАЗ.
В результате удара водитель Митсубиси скончался на месте ДТП. Его пассажир, 58-летний мужчина, - госпитализирован.
На момент автопроисшествия стаж вождения водителя Митсубиси Кантер составил 42 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в течение года мужчина не привлекался.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что автомобильная авария произошла в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием, а место ДТП очагом аварийности не является.
По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российском законодательством, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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