Грузовик с пчелами врезался в КамАЗ: водитель погиб на месте

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пограничном районе, сообщают «Вести:Приморье».

Информация о наезде на стоящее транспортное средство, произошедшем в районе 69 км автодороги «Уссурийск – Пограничный - Госграница», поступила в дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району.

По предварительным данным, при движении по автодороге «Уссурийск – Пограничный - Госграница» со стороны города Уссурийска в направлении поселка Пограничный, 60-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Митсубиси Кантер, совершив наезд на стоящий на обочине дороги автомобиль КаМАЗ.

В результате удара водитель Митсубиси скончался на месте ДТП. Его пассажир, 58-летний мужчина, - госпитализирован.

На момент автопроисшествия стаж вождения водителя Митсубиси Кантер составил 42 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в течение года мужчина не привлекался.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что автомобильная авария произошла в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием, а место ДТП очагом аварийности не является.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российском законодательством, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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