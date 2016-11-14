Вступил в силу приговор участникам организованной группы, занимавшейся долевым шантажом

В конце мая 2019 года Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор шести местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в начале октября 2013 года местная жительница, знающая специфику работы по сделкам с недвижимостью, создала преступную организованную группу, в состав которой вовлекла шестерых местных жителей (один из которых осужден ранее Ленинским районным судом г.Владивостока).

Участники группы занимались принуждением граждан к совершению сделок по отчуждению их имущества. В соответствии с разработанным планом, в качестве объектов преступных посягательств выбирались т.н. «проблемные квартиры», собственниками которых являлись несколько лиц, между которыми имелись разногласия в вопросах раздела совместного имущества.

На протяжении 2013-2014 г.г. члены группы принуждали таких совладельцев к совершению сделок на выгодных для злоумышленников условиях, в том числе с применением насилия или угрозой применения такого насилия, сопровождая свои действия уничтожением или повреждением их имущества.

Получая право собственности на долю в таких «проблемных» квартирах, участники группы предлагали второму хозяину продать либо приобрести у них долю в праве собственности. При этом предложенная ими ценовая политика была невыгодна для сособственников. Для того чтобы последние приняли их условия, участники преступной группы оказывали на потерпевших давление, в том числе психологическое.

Действуя подобным образом, злоумышленники участвовали в «долевом шантаже» семи квартир, расположенных во Владивостоке, у собственников которых имелись разногласия между собой по разделу совместного имущества.

Преступная деятельность орггруппы была пресечена в ноябре 2014 года, тогда же ее члены были задержаны сотрудниками полиции.

Кроме этого, двое из фигурантов также осуждены за нападение на местную жительницу. Действуя по найму своего знакомого (уже осужденного по данному делу), они договорились обезобразить лицо жертвы с использованием кислоты. В августе 2014 года один из злоумышленников подошел к потерпевшей со спины и, дождавшись, когда та обернется, плеснул ей в лицо серную кислоту.

В результате этого женщина получила телесные повреждения в виде химических ожогов волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обоих плеч, предплечий, кистей, бёдер, голеней и стоп (32 % площади тела), сопровождающийся химическим ожогом обоих глаз, которые являются опасными для жизни.

После этого нападавшие с места совершенного преступления скрылись, получив позднее от заказчика вознаграждение за выполненную работу в размере 150 тыс. рублей.

С учетом изменений, внесенных в приговор апелляционной инстанцией Приморского краевого суда, фигурантам назначено за содеянное реальное лишение свободы на различные сроки от 4 лет до 23 лет.

Для отбытия наказания пяти осужденным определена исправительная колония общего режима. Лицам, в действиях которых установлен опасный и особо опасный рецидив преступлений, назначена колония строгого и особого режима соответственно.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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