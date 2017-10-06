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В последнюю неделю ноября приморцев ждут погодные качели

В последнюю неделю ноября приморцев ждут погодные качели

Фото: Знамя.Калуга

Из-за частого чередования волн тепла и холода периоды потепления будут сменяться похолоданиями. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ночь на вторник сохранится холодной. Днём 26 ноября антициклон ослабеет, ложбина холода сместится на север и в Приморье начнётся повышение температурного фона. Но потепление будет не таким продолжительным и менее значительным, чем предыдущее. В середине недели фронтальные разделы вызовут местами осадки, за фронтами вновь вторгнется холодная воздушная масса, усилится северный ветер и похолодает. Во второй половине недели на Приморье вновь распространится гребень антициклона, осадков не предвидится, морозы усилятся. В последний рабочий день подойдёт волна тепла, и снова начнётся повышение температурного фона.

Во Владивостоке большая часть недели простоит без осадков, лишь в ночь на среду может пройти небольшой снег. Ночь на вторник сохранится морозной, а днём потеплеет до 0 °С. В середине недели усилится северный ветер, и вновь похолодает. Во второй половине недели сохранится свежий ветер, и станет ещё холоднее на 3–6 градусов, чем было накануне. В последний рабочий день в краевой столице начнётся очередное потепление.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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