150 млн. рублей потребуется на преображение парка Минного городка во Владивостоке

Специалисты профильных управлений администрации Владивостока провели предварительный расчет объемов работ в парке Минного городка, которые планируется начать уже в начале следующего года, - сообщает "Вести: Приморье".

По информации пресс-службы администрации города, в планах первоочередных работ – полная замена двух аварийных лестниц - от остановки общественного транспорта «Поликлиника» и со стороны трамвайного кольца на ул. Баляева. Специалисты рассчитывают лестницы в двух вариантах – в бетоне и граните, какой из них будет выбран – станет известно позже. Также в расчетных ведомостях – ремонт и асфальтирование проезда и пешеходных дорожек. Так, по предварительному расчету отремонтируют 1,1 км проезда (11810 кв. м) и 0,6 км тротуаров (1700 кв. м).

Составлена предварительная смета ремонта ливневой канализации, которая включает перекладку коллекторов диаметром 500 и 1000 мм с организацией водосбора, устройство соединительных камер, смотровых колодцев, дождеприемных элементов и других.

Свою часть работ считают и озеленители: так, предлагается в первоочередном порядке провести уходные работы за деревьями и кустарниками, произрастающими на территории парка, а затем взяться за посадку новых. Специалисты предлагают высадить порядка 1000 штук цветущих кустарников, 250 деревьев и кустарников хвойных пород, обустроить не менее 10 тыс. кв. метров газонов, а также газоны с многолетними и однолетними цветочными культурами.

В управлении по вопросам ТЭК для восстановления освещения на территории парка предложили установить не менее 50 фонарей с прокладкой электрических линий. Предусмотрена установка урн и лавочек.

Ориентировочная сумма затрат на выполнение этих работ по предварительной оценке может составить 130-150 млн. руб.

Пока это только ориентировочный список. Проработка проекта благоустройства продолжается, поэтому объемы могут быть скорректированы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]