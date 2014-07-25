Более 11 млн рублей потратят на восстановление лестниц в парке Минного городка

Администрация Владивостока выделила 11,3 млн рублей на гранитную лестницу в разрушенном парке Минного городка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

Во Владивостоке объявлен аукцион на реконструкцию двух лестниц в парке Минного городка, ведущих к автобусным остановкам. По проекту они будут выполнены из гладкого гранита. Также благоустроят подходы к ним – асфальтированием и брусчаткой. Откосы укрепят и закроют декоративными плитами. На эти работы выделено 11,3 млн рублей.

Аукцион пройдет в феврале, а выполнить работы предполагается к середине июля. В условия контракта входит разборка существующих лестниц – разбитых и полуразрушенных. Причем убирать будут не только лестницы, но и тротуары возле них. Условия контракта включают полный демонтаж имеющихся объектов. Затем произведут укладку нового щебеночного основания, блоков, гладких лестничных ступеней из гранита толщиной 150 мм. Откосы укрепят, забетонируют и отделают облицовочными плитами.

Также предполагается установка металлических поручней, обустройство тротуаров – где асфальтом, где брусчаткой, где плитами. Помимо этого, часть тротуаров отделят бортовыми камнями и уложат тактильную плитку.

«Проект лестниц входной группы предполагает использование гранитных материалов. Цветовая гамма гранита может отличаться от визуализации», – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Две новые большие лестницы соединят парк Минного городка с остановками общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок». Помимо этого, будут отремонтированы еще несколько лестниц на территории парка, но на них аукцион пока не объявлен.

Общая стоимость двух лестниц на начальном этапе торгов равна 11 376 668 рублям. Отметим, что выбор гранита в качестве материала вызвал не самые лучшие отклики у горожан – гранитная плитка в центре Владивостока при любых осадках становится невыносимо скользкой. Кроме того, плитка, даже уложенная не бетонное основание, имеет во Владивостоке свойство отваливаться после первой же зимы. Пешеходная часть улицы Фокина и набережная Спортивной гавани – яркое тому доказательство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]