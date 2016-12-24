Спасатели помогли приморцу, машина которого застряла в ручье
26 ноября в 03.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой оказать помощь мужчине, застрявшему на машине в ручье в лесном массиве посёлка Тигровый.
Незамедлительно для оказания помощи местному жителю, на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66, убыли сотрудники 6-го Отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю.
В 05.50 сотрудники МЧС России эвакуировали мужчину и доставили его в Партизанскую городскую больницу с лёгким переохлаждением. Состояние спасённого удовлетворительное.
К проведению спасательных работ были привлечены: 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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