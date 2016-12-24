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Спасатели помогли приморцу, машина которого застряла в ручье

Спасатели помогли приморцу, машина которого застряла в ручье

26 ноября в 03.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой оказать помощь мужчине, застрявшему на машине в ручье в лесном массиве посёлка Тигровый.

Незамедлительно для оказания помощи местному жителю, на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66, убыли  сотрудники 6-го Отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю.

В 05.50 сотрудники МЧС России эвакуировали мужчину и доставили его в Партизанскую городскую больницу с лёгким переохлаждением. Состояние спасённого удовлетворительное.

К проведению спасательных работ были привлечены: 3 человека личного состава и 1 единица техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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