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Ветеран труда из Находки отвоевал у города бесплатную землю

Ветеран труда из Находки отвоевал у города бесплатную землю

Фото: roomester.ru


Прокуратура города Находки провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на получение земельного участка, — сообщают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

Установлено, что пенсионер, ветеран труда обратился в администрацию Находкинского городского округа с заявлением о предоставлении ему в собственность земельного участка для ведения огородничества.

Однако муниципалитет отказал гражданину в предоставлении земли в связи с тем, что земельный участок, указанный в его заявлении, уже является предметом аукциона.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2015 году поступало заявление жителя города Находки о намерении приобрести в аренду указанный земельный участок, однако решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка не принималось. Это означает, что участок является свободным от прав третьих лиц и может быть предоставлен заявителю.

По результатам проверки прокурором города главе Находкинского городского округа внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

В ноябре 2019 года указанный земельный участок предоставлен пенсионеру в собственность бесплатно для ведения огородничества.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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