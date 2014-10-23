Жалоба жителя Находки помогла починить дорогу
Дорогу в Находке починили благодаря обращению неравнодушного жителя города в прокуратуру, — сообщают «Вести: Приморье».
Прокуратурой города Находки по обращению местного жителя проведена проверка состояния автомобильной дороги по ул. Тимирязева в г. Находке.
Установлено, что участок дороги, ведущий к многоквартирному дому № 1 по ул. Тимирязева в г. Находке, находился в неудовлетворительном состоянии, была нарушена целостность асфальтового покрытия.
Выявленные отдельные повреждения в виде выбоин, просадок, проломов создавали препятствия к передвижению любого вида транспорта, в том числе аварийно-спасательных служб.
В связи с указанными нарушениями главе Находкинского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
В настоящее время дорожное полотно на указанном участке дороги восстановлено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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