Вопросы реинтродукции леопарда обсудили ученые Кореи и России на "Земле леопарда"

Специалисты Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея посетили национальный парк «Земля леопарда» и обсудили с российскими коллегами возможность реинтродукции дальневосточного леопарда в Корее путем выпуска подготовленных особей из неволи.

Вопрос реинтродукции редких видов животных особенно актуален для Южной Кореи в связи со значительным сокращением биоразнообразия, произошедшим в 20 веке. В этот период c Корейского полуострова исчезли амурский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный аист и другие знаковые для этих мест виды. Вместе с тем, благодаря большому вниманию южнокорейских природоохранных организаций к этому вопросу, ведется работа по возвращению редких видов животных на полуостров. Так, в 2015 году на территории полуострова были выпущены первые дальневосточные аисты, и сейчас свой дом здесь обрели более 40 особей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Одна из следующих целей Национального института экологии Республики Корея – реинтродукция дальневосточного леопарда на полуострове. В связи с этим специалисты института начали сотрудничество с ФГБУ «Земля леопарда» в целях изучения опыта организации по успешному восстановлению редкого вида. В сентябре 2019 г совместно со специалистами Сеульского национального университета было начато исследование генетического разнообразия тигров и леопардов на основе выделенной ДНК из образцов, собранных в юго-западном Приморье. В начале ноября на 14-м заседании Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды было поддержано предложение директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка об осуществлении нового совместного проекта ФГБУ «Земля леопарда» и Национального института экологии Республики Кореи под номером К-Р-14-1 «Изучение возможности восстановления популяции дальневосточного леопарда».

«В мае этого года мы смогли побывать на северо-востоке Республики Корея и осмотреть построенные в Центре изучения исчезающих животных вольеры для разведения крупных кошек. Размах вложений и обеспечение ветеринарным оборудованием впечатляют, - комментирует Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда», - Но еще больше порадовали успехи в восстановлении популяций диких копытных животных – горала, косули и водяного оленя – потенциальной добычи хищников. Людей здесь сравнительно немного по сравнению с другими регионами Кореи, и именно в уезде Йонъян была отмечена последняя встреча леопарда. Состояние экосистем позволяет начать изучение возможности восстановления этого харизматического вида в Республике Корея».

В ходе очередного визита научные сотрудники национального парка познакомили корейских коллег с организацией мониторинга диких животных, показали экологическую тропу «К логову леопарда», проконсультировали южнокорейских коллег о возможности передачи в Корею двух особей дальневосточного леопарда из российских зоопарков.

«Возвращение леопарда в дикую природу Кореи – наша мечта и сложная природоохранная задача, - говорит Чой Ги Хйонг, исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея. – Было бы символично, если бы российская сторона смогла передать в наш Центр пару зоопарковских леопардов для формирования ядра будущей группировки для реинтродукции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]