Митинг за снижение пенсионного возраста пройдет в городе
В воскресенье во Владивостоке состоится митинг, посвященный снижению пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье".
Афиши с информацией о проведении акции расклеены по городу. Отмечается, что митинг согласован с администрацией края.
Напомним, в десятках городов России 1 июля 2018 года прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками некоторых политических партий. В большинстве городов акции были согласованы с властями. Во Владивостоке активисты провели шествие, которое завершилось митингом у здания Пенсионного фонда. По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста». Акция не была согласована с властями, о задержаниях не сообщается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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