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Дело было в банке пива: Более 60 тысяч отсудил у МВД житель Владивостока

Дело было в банке пива: Более 60 тысяч отсудил у МВД житель Владивостока

Источник фото: pixabay.com

Суд во Владивостоке присудил местному жителю более 60 000 рублей компенсации за задержание перед акцией против повышения пенсионного возраста 15 сентября 2018 года, сообщают «Вести:Приморье». Об этом «Интерфакс» рассказала его адвокат Полина Сидельникова.

По словам Сидельниковой, ее доверителя задержали перед началом акции на центральной площади города, когда он стоял с банкой безалкогольного пива в руках. Люди в штатском доставили его в отдел полиции, где он оставался больше пяти часов. На него составили административный протокол о распитии спиртного в общественном месте и оштрафовали на 1000 рублей.

Защита в апелляционной инстанции добилась отмены решения о привлечении к административной ответственности, после чего истец обратился в суд за взысканием расходов и компенсацию морального вреда, сказала Сидельникова. Суд первой инстанции требования истца полностью не удовлетворил, теперь новое решение о выплате принял апелляционный суд.

"Приморский краевой суд постановил выплатить ему убытки в сумме 50 800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и судебные расходы на оплату услуг адвоката в 10 000 рублей", - сказала Сидельникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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