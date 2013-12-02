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Тарифы на электроэнергию изменятся

Тарифы на электроэнергию изменятся

Фото: mk

Последний месяц уходящего года принесёт в жизнь россиян массу нового, к чему необходимо подготовиться заранее. Прежде всего, это касается всех граждан, которые ещё не успели уплатить налоги за 2018 год, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на News.ru.

C 1 декабря:

Вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию, однако введены они будут с 1 января 2020 года. Речь идёт о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, в среднем по субъекту РФ.

2 декабря — срок уплаты налогов физических лиц. Россияне должны внести денежные средства за земельный, транспортный и налог на имущество за 2018-й. С этого года изменилась сама форма налогового уведомления — теперь в ней содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор.

Ужесточается наказание за нарушения при обороте трёх лекарственных препаратов — тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Данные лекарства строго рецептурные и входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако особый спрос на них «обеспечивают» наркозависимые. В этой связи за незаконную продажу и хранение будет введена уголовная ответственность.

Будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В перспективе маркировка может коснуться всех товаров, выпускаемых на территории России.

Автомобили должны быть обязательно с установленными зимними шинами. Их наличие требует техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств». Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в декабре, январе и феврале запрещается. Соответствующие покрышки должны быть установлены на всех колёсах транспортного средства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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