Налоги, тарифы ЖКХ и выходной в Новый год: какие изменения ждут приморцев в декабре

В начале декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Одновременно в стране ужесточается ответственность за нарушения при обороте некоторых лекарств и вступает в силу приказ, определяющий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в 2020-м, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

До 2 декабря необходимо заплатить имущественные налоги за 2018 год

Если не сделать этого вовремя, то уже со следующего дня, то есть с 3 декабря, налогоплательщик становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней, напоминает ФНС. Если сумма налога меньше 100 рублей, уведомление не придет, но это не значит, что платить не нужно.

Если ни бумажное, ни электронное уведомление не пришло, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление через «Личный кабинет налогоплательщика». Однако может оказаться, что в налоговой просто нет сведений об имуществе (в первую очередь – недвижимости), предоставить необходимые документы должен сам налогоплательщик.

Ответственность за оборот некоторых лекарств ужесточат

Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида, тапентадола и прегабалина. Все эти препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших. Лекарства на базе прегабалина используются при эпилепсии, тапентадол является сильнодействующим опиоидным анальгетиком, а тропикамид применяется для расширения зрачка в том числе при офтальмологических операциях. Одновременно эти лекарства используются наркозависимыми людьми, которые приобретают их на черном рынке и в аптеках, торгующих нелегально.

Эти лекарства продают строго по рецептам, за нарушение грозит штрафот 3000 до 30 000 рублей. Поскольку нелегальная торговля препаратами приносит большой доход, незаконные распространители часто идут на риск, несмотря на штрафы. С 1 декабря все препараты включены в перечень наркотических веществ, незаконный оборот которых попадает под действие ст. 234 УК РФ. При этом речь не идет об ограничении оборота этих препаратов, а только об ужесточении существующих наказаний.

Зимняя резина станет обязательной, но не совсем

Такое требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств». Документ вступил в силу в ноябре прошлого года и действует на территории стран-участниц ЕАЭС – России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Согласно ему, наличие зимних шин необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т, при этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. Однако сам запрет носит рекомендательный характер, а в российском Административном кодексе ответственность за отсутствие зимних шин до сих пор не установлена.

Тем не менее дорожные инспекторы традиционно напоминают о том, что переобувать машину в холодное время года все равно необходимо, даже несмотря на отсутствие угрозы наказания.

Недобросовестным пользователям водными объектами могут отказать в пользовании другими водоемами

Это касается как физических, так и юридических лиц, до этого допускавших нарушения. Поправки в Водный кодекс были приняты в начале лета.

«Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования», – говорится в документе.

В реестр недобросовестных водопользователей заносятся лица, права которых на пользование водоемом ранее были досрочно прекращены по решению суда из-за нецелевого использования объекта или использования его с нарушениями законодательства.

Порядок ведения реестра установит правительство, информация о недобросовестных пользователях должна храниться два года – после этого эти сведения будут исключаться. Добиться исключения информации из реестра можно будет также по решению суда.

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу, но еще не будут действовать

Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом тарифы будут устанавливаться на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона.

1 декабря документ только вступит в силу. Тарифы же начнут применяться с января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители. Скорее всего, в начале года повышение будет не слишком значительным. Однако во втором полугодии цены могут вырасти в среднем на 5%.

Фотоаппараты, шины и духи промаркируют

В список товаров, подлежащих обязательной маркировке, входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября в пилотном режиме маркируют обувь.

С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка.

В то же время бизнес считает, что далеко не все категории товаров нуждаются в срочной маркировке. Предприниматели попросили Минпромторг отложить введение обязательной маркировки для бытовой техники, которую сложно и нерентабельно подделывать, на срок до 2024 года. В ведомстве ответили, что прежде всего маркировке будет подлежать продукция, наиболее чувствительная к незаконному обороту.

Авиаперевозчикам пересмотрят пределы ответственности

Россия присоединилась к так называемой Монреальской конвенции (документ ратифицировали больше 120 стран) в 2017 году, после этого на пассажиров российских авиакомпаний начали распространяться предусмотренные ею международные нормы.

Пределы ответственности определяют максимальный размер выплат за вред, нанесенный в процессе авиаперевозок – в том числе за смерть или травмы пассажиров, задержку багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна $1,37.

С 28 декабря предел ответственности за причинение смерти или увечий увеличится со 113 100 СПЗ до 128 800 СПЗ, за задержку пассажира – с 4600 до 5300 СПЗ, за задержку багажа и груза – с 1100 до 1200 и с 19 до 22 СПЗ соответственно.

Обычно в Международной организации гражданской авиации эти параметры пересматривают раз в пять лет, но они могут быть скорректированы раньше, если среднегодовая инфляция превышает 10%. Именно это, как сообщили в Росавиации, произошло в 2019 году (до этого аналогичная ситуация сложилась в 2009-м).

В Приморье откроют новую дорожную развязку

Движение по новой развязке на трассе Владивосток – Находка – порт Восточный недалеко от бухты Муравьиной будет открыто в этом году. Участок до Царевки изначально тоже должны были сдать раньше – в 2020 году, а не в 2021-м. Свои коррективы внесли паводки. Как говорится в пояснительной записке к постановлению о переносе сроков, перемены связаны с тем, что из-за дождей строительные сезоны в 2017-2019 годах были значительно сокращены.

Завершится конкурс проектов фасада и центрального фойе «Олимпийца»

До 20 декабря приморцам предлагают поучаствовать в творческом конкурсе на лучший эскизный проект оформления спортивного комплекса «Олимпиец». Авторам трех лучших проектов достанется денежный приз 30 000 рублей. Номинации конкурса: «Прилегающая территория» (благоустройство территории), «Входная группа» (центральный вход) и «Холл» (фойе центрального входа). Также администрация Приморского края предлагает жителям выбрать оформление фасада спорткомплекса. Опрос завершится 19 декабря.

31 декабря может стать выходным

В Госдуму внесли законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. До конца 2019 года документ вряд ли успеет вступить в силу. Однако перенести рабочий день, например, на 28 декабря могут региональные власти. Глава Томской области уже подписал соответствующее постановление, а губернатор Приморья пообещал узнать мнение жителей.

Приморцам предложат несколько вариантов, включая перенос рабочего дня с 31 декабря на предшествующий выходной день. Отметим, в прошлом году так и было: с субботы, 29 декабря, выходной переносили на понедельник, 31 декабря. У россиян была шестидневная рабочая неделя, зато новогодние каникулы не прерывались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]