Приставы помогли обеспечить северные села медикаментами
В отдел судебных приставов по Красноармейскому району УФССП России по Приморскому краю поступил исполнительный лист о понуждении медицинского учреждения обеспечить лекарственными препаратами местных жителей северных районов с. Дальний Кут и с. Дерсу, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФССП.
В связи с тем, что руководство больницы не исполнило в установленный срок требования исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, установив новый срок исполнения и предупредив должника об административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).
Принятые меры побудили руководство медучреждения обеспечить доставку нуждающимся приморцам лекарств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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