Президент поздравил жительницу Арсеньева с днем рождения
24 ноября исполнилось 100 лет труженику тыла Екатерине Михайловне Зыковой, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Арсеньева.
Екатерина Михайловна родилась в 1919 году. Как вспоминает ее дочь, жизнь мамы никогда не была легкой. Она всегда много трудилась, отдавала себя детям. Сегодня у Екатерины Михайловны уже есть правнуки и праправнуки, а рядом с ней живет любящая дочь, которая заботится о маме.
Поздравительную открытку за подписью Президента России В.В. Путина Екатерине Михайловне вручила начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края Ирина Подгорбунская. В ней – слова благодарности за труд и пожелания здоровья, бодрости духа, благополучия. Слова поздравлений выразил жительнице Арсеньева врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень.
Несмотря на возраст, проблемы со здоровьем, Екатерина Михайловна искренне обрадовалась поздравлениям, цветам и подаркам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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