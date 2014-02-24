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Президент поздравил жительницу Арсеньева с днем рождения

Президент поздравил жительницу Арсеньева с днем рождения

Фото: ars.town


24 ноября исполнилось 100 лет труженику тыла Екатерине Михайловне Зыковой, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Арсеньева.

Екатерина Михайловна родилась в 1919 году. Как вспоминает ее дочь, жизнь мамы никогда не была легкой. Она всегда много трудилась, отдавала себя детям. Сегодня у Екатерины Михайловны уже есть правнуки и праправнуки, а рядом с ней живет любящая дочь, которая заботится о маме.

 

Поздравительную открытку за подписью Президента России В.В. Путина Екатерине Михайловне вручила начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края Ирина Подгорбунская. В ней – слова благодарности за труд и пожелания здоровья, бодрости духа, благополучия. Слова поздравлений выразил жительнице Арсеньева врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень.

Несмотря на возраст, проблемы со здоровьем, Екатерина Михайловна искренне обрадовалась поздравлениям, цветам и подаркам.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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