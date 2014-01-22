В Приморье выросло число простудных заболеваний. Тем не менее грипп пока не зарегистрирован. Но внебольничных пневмоний в крае стало больше. И страдают от этого прежде всего дети. Врачи призывают приморцев пользоваться средствами индивидуальной защиты в холодное время года. Они убеждены: главная защита от вируса — вакцинация. Вот только некоторые мамы считают иначе, и прививки своим детям не делают. В ситуации разбиралась Александра Мостовая.

С младшим сыном — четырёхлетним Яном Людмила Касьяненко попала в больницу накануне. Подозрение на пневмонию, подтвердил рентген. Сильный кашель малыша напугал маму,и она экстренно обратилась к врачам. Прививку от этого заболевания Людмила не делала. И на то — веские, по её мнению, причины.

Людмила Касьяненко, мама:

- На мой взгляд — это сильный удар по иммунитету, учитывая, что моему ребёнку старшему — 12 лет, мы тогда с больниц не вылазили, а с Яном мы в больницу попали впервые. Я читала очень много информации и своему сыну делала только одну в роддоме.

Педиатр с большим стажем и одноврЕменно зам. главного врача Татьяна КрАсикова категорически за вакцинацию. Мам уговаривает лично, но на компромисс идут не все. Ведь некоторые не прививают детей по медицинским показаниями. А кто-то по личным убеждениям.

Татьяна Красикова, заместитель главного врача по медицинской части краевой детской клинической больницы №2:

- Я вот порой спрашиваю. Вы почему делаете, вредничаете или у вас вера какая? Никто не может сказать, просто не хочу. Они говорят, что прививки снижают иммунитет. Так ли это? Нет, конечно, почему, когда делается прививка ребёнку перед садиком, ему в течение месяца нежелательно идти в коллектив.Потому что можно заразиться и тогда, конечно, есть период ослабленного иммунитета. Но потом всё хорошо. Ребёнок не болеет.

11 человек с подозрением на пневмонию за один день поступили во вторую детскую больницу. Инна Ткачук с сыном Марком здесь оказалась во второй раз за сезон. Осложнение бронхита. Поднялась температура, и ребёнок не мог дышать. Врачи успели.

Инна Ткачук, мама:

- Ребёнок стал задыхаться, мы вызвали скорую и нас привезли сюда. По дороге дышал кислородом, кислорода было очень мало.

Медики не исключают, что одна из причин всплеска пневмонии — снижение иммунитета детей. Оно связано с приходом резкого похолодания. Сейчас в России уже в нескольких регионах зафиксировали вспышку заболевания. Среди них Владимирская, Оренбургская, Нижегородская и Тюменская области.

Запущенная пневмония - смертельно опасна. По предварительным данным, за первые девять месяцев 2019 в России из-за заболевания умерли почти 18 тыс. человек. Но в целом за последние три года смертность все же снизилась - говорит Росстат.

Из-за вспышки заболевания в седьмой школе Владивостока два класса закрыли на карантин. Он продлится до конца недели.

В целом, если такие ситуации случаются, и учебные заведения продолжают работать, то вводятся особые условия = уроки стараются проводить только в одном кабинете, чтобы предупредить возможное распространение инфекции.

Пневмонию сложно диагностировать, но появляется она уже в первые дни болезни. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, её возбудитель - бактерия пневмококк. Один из характерных симптомов – резкое повышение температуры тела до 40 градусов, сильный кашель, боли в груди и животе при вдохе. В таких случаях необходимо сразу же обращаться к врачам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]