Волонтеры помогают в поиске пропавших людей
Владивосток и Уссурийск — стали лидерами по числу пропавших без вести. Приморские соцсети ежедневно взрывают сообщения об исчезновении людей. На поиски откликаются не только правоохранительные органы, но и добровольцы. По данным полиции в этом году поступило 6000 заявлений. Впрочем, специалисты уверяют, это улучшение статистики. Как паблики помогают спасть людей, и ради чего идут в волонтеры, расскажем прямо сейчас.
Бабушка Алены тяжелобольна. И сейчас внучка с ней на связи 24 часа. Боится потерять, как это случилось 2 месяца назад. Тогда Раису Порфирьевну увезла скорая. И пожилая лежачая пациентка пропала почти на двое суток.
Алена Кайгородова, родственница пропавшей:
- В «тысячекоечной» больнице сказали, что осмотрели и отпустили. Это страшно, не знаешь, что делать.
Девушка написала заявление в полицию и раскидала фото по всем пабликам. Помоги именно волонтеры. Нашли бабушку уже в другой больнице. Воодушевившись работой добровольцев, Алена на следующий же день вступила в ряды «ПримПоиска». Сейчас проходит обучение.
Сегодня без волонтеров не обходится практически ни одна масштабная операция. С полицией работают в крепкой связке. Сейчас у общественников больше 40 заявок.
200 волонтеров по всему краю готовы искать и в тайге, и в море, и даже при свете фонариков. Работают в том числе и через соцсети, поэтому нередко реагируют быстрее, чем правоохранительные органы. Среди пропавших часто значатся рыбаки, лесники и бегунки- это дети.
Анна Дзюина, информационный координатор ПРОО «ПримПоиск»:
- В приоритете пропажа детей и пенсионеров. Сразу выходим. И вообще не обязательно ждать рое суток. Надо бить тревогу сразу.
О пропаже людей сообщения поступают практически ежедневно. За этот год только у волонтеров было боше 300 заявок. 7% из них окончились трауром Историй со счастливым концом, конечно, больше. НО и статистика у поисковиков далеко не вся. По данным полиции, пропавших людей в сотни раз больш8е. В 2019 было подано 6000 заявлений.
Большая часть заявок из крупных городов. Лидерами по числу без вести пропавших сегодня считают Владивосток и Уссурийск. Впрочем , по данным приморской полиции, не статистика стала хуже, а открытой информации стало больше.
Ирина Сырова, начальник пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю:
- По сравнению с прошлым годом на 11% снижение. И больше половины людей находим в первые сутки.
При поисках каждый час на счету. И к зависшим заявкам волонтеры относятся с еще большим вниманием. В их работе — нет сроков. Ищут до победного.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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