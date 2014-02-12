Волонтеры помогают в поиске пропавших людей

Владивосток и Уссурийск — стали лидерами по числу пропавших без вести. Приморские соцсети ежедневно взрывают сообщения об исчезновении людей. На поиски откликаются не только правоохранительные органы, но и добровольцы. По данным полиции в этом году поступило 6000 заявлений. Впрочем, специалисты уверяют, это улучшение статистики. Как паблики помогают спасть людей, и ради чего идут в волонтеры, расскажем прямо сейчас.

Бабушка Алены тяжелобольна. И сейчас внучка с ней на связи 24 часа. Боится потерять, как это случилось 2 месяца назад. Тогда Раису Порфирьевну увезла скорая. И пожилая лежачая пациентка пропала почти на двое суток.

Алена Кайгородова, родственница пропавшей:

- В «тысячекоечной» больнице сказали, что осмотрели и отпустили. Это страшно, не знаешь, что делать.

Девушка написала заявление в полицию и раскидала фото по всем пабликам. Помоги именно волонтеры. Нашли бабушку уже в другой больнице. Воодушевившись работой добровольцев, Алена на следующий же день вступила в ряды «ПримПоиска». Сейчас проходит обучение.

Сегодня без волонтеров не обходится практически ни одна масштабная операция. С полицией работают в крепкой связке. Сейчас у общественников больше 40 заявок.

200 волонтеров по всему краю готовы искать и в тайге, и в море, и даже при свете фонариков. Работают в том числе и через соцсети, поэтому нередко реагируют быстрее, чем правоохранительные органы. Среди пропавших часто значатся рыбаки, лесники и бегунки- это дети.

Анна Дзюина, информационный координатор ПРОО «ПримПоиск»:

- В приоритете пропажа детей и пенсионеров. Сразу выходим. И вообще не обязательно ждать рое суток. Надо бить тревогу сразу.

О пропаже людей сообщения поступают практически ежедневно. За этот год только у волонтеров было боше 300 заявок. 7% из них окончились трауром Историй со счастливым концом, конечно, больше. НО и статистика у поисковиков далеко не вся. По данным полиции, пропавших людей в сотни раз больш8е. В 2019 было подано 6000 заявлений.

Большая часть заявок из крупных городов. Лидерами по числу без вести пропавших сегодня считают Владивосток и Уссурийск. Впрочем , по данным приморской полиции, не статистика стала хуже, а открытой информации стало больше.

Ирина Сырова, начальник пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю:

- По сравнению с прошлым годом на 11% снижение. И больше половины людей находим в первые сутки.

При поисках каждый час на счету. И к зависшим заявкам волонтеры относятся с еще большим вниманием. В их работе — нет сроков. Ищут до победного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]