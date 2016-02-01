Осторожно! Сайты-двойники предлагают билеты по завышенным ценам

У Приморской сцены Мариинского театра и Владивостокского цирка появились сайты-двойники, которые продают билеты в 2-4 раза дороже. При этом в поисковых системах по соответствующему запросу пользователя ссылка на них появляется выше, чем на официальные сайты театра и цирка. Сайты-дублеры еще и похожи друг на друга, что указывает на одну организацию, занимающуюся перепродажей билетов.

При поиске билетов на представления Приморской сцены Мариинского театра сайт prim.mariinskii.com выходит первым. От официального сайта prim.mariinsky.ru он отличается последними буквами имени и национальным доменом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Выглядит двойник серьезно, крупными буквами на главной странице написано: Приморская сцена Мариинского театра, Владивосток. Есть фотографии театра, действительная афиша и контактные телефоны. Вот только по указанному номеру трубку никто не берет, а внизу web-страницы мелким шрифтом приписка: «Консьерж-сервис по оказанию услуг по подбору, бронированию и доставке билетов. Не является официальным сайтом Мариинского театра».

Та же история у Владивостокского цирка. Официальный сайт – circus-vladivostok.ru, двойник – circus-vladivostok.com. Места и завышенные вдвое цены, которые предлагает второй сайт, не согласованы с организатором мероприятий. Более того, эти билеты недействительны, а чеки об оплате – не являются основанием для посещения цирка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]