О завышенных ценах на сайтах-двойниках предупреждают приморцев
У «Адмирала» появился сайт-двойник. Билеты на хоккейные матчи на данном сайте продают по завышенной цене, сообщает «Вести: Приморье».
Хоккейный клуб Приморья «Адмирал» столкнулся с сайтом-двойником, на котором билеты продаются по цене, реально завышающей стоимость.
Уважаемые болельщики, будьте бдительны - в интернете появился сайт-двойник официального ресурса - hcadmiral.com, предлагающий билеты по завышенной в несколько раз цене. Настоятельно советуем не покупать билеты на неофициальных ресурсах - так вы можете остаться без денег, без билетов и с плохим настроением!, сообщила пресс-служба клуба.
В клубе отмечают, что приобретать билеты стоит только на официальном сайте ХК "Адмирал" (hcadmiral.ru), либо в точках продажи наших партнеров: vl.ru, dalparter.ru и tysa.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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