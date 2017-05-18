Николай Дроздов озвучил фильм о деятельности WWF в Приморском крае





Телеканал RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представят документальный фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию Фонда. Озвучил фильм знаменитый ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов, — сообщили «Вестям: Приморье» в фонде.

Документальный фильм RTД рассказывает о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Съемки велись в разных уголках страны — в Приморском крае, в Южной Сибири и на Чукотке.

«Конечно, фильм замечательный. Телеканал RTД снял его к 25-летию WWF России. Уже четверть века сотрудники Фонда прикладывают столько сил, чтобы спасти краснокнижных и редких животных, чтобы сохранить, а подчас и увеличить территории заповедников, чтобы бороться с браконьерством. И фильм прекрасно снят, и люди там просто удивительные», — сказал ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

«Герои нашего фильма — люди, которые рискуют жизнью ради спасения животных. Часто их работа, несмотря на ее важность, остается за кадром. Мы решили это исправить», — отметила руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева.

RTД представил истории Татьяны Миненко, руководящей «Медвежьим патрулем» в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, Игоря Карякина, возглавляющего эксперимент по внедрению птенцов соколов-балобанов в дикую природу, и Павла Фоменко, руководителя отдела по редким видам Амурского филиала WWF России.

«Мне кажется, я сделал со своими коллегами очень много. Но осталось ещё немножко — нужно сделать так, чтобы мы гарантировали выживание редких видов в дикой природе», — рассказал Павел Фоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]