Полиция опубликовала кадры ограбления пит-стопа в Артеме
Мужчина в балаклаве ограбил пит-стоп. Он забрал выручку из кассы, деньги из кошелька продавца и золотые серьги с обручальным кольцом. Кадры ограбления опубликованы в официальном паблике приморской полиции, - сообщают "Вести: Приморье"
По сообщению пресс-службы УМВД по городу Артему, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Артема. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
Отметим, что задержанный находится на свободе чуть больше года. До этого он провел 10 лет за решеткой за совершение грабежей и разбойных нападений.
Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Подробнее об этом «Вести: Приморье» рассказывали в материале она отдала последнее, лишь бы остаться в живых.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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