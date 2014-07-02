Южнокорейский канал «Культура» снял фильм о Приморье





Туристский потенциал Приморского края презентуют жителям стран АТР еще на одной площадке. Регион посетила съемочная группа южнокорейской телевизионной компании EBS. Она покажет фильм о Приморье 50-миллионной аудитории Азии уже в январе 2020 года, - рассказали "Вестям: Приморье" в АПК.

В следующем году Приморье и Республика Корея отметят юбилей дипломатических взаимоотношений – вот уже 30 лет край и регионы иностранного государства тесно сотрудничают по различным направлениям. Увековечить это знаменательное событие решила южнокорейская телевизионная компания EBS, приехав в Приморье для съемок фильма.

«Приезд представителей канала “Культура” Республики Корея стал 12-м по счету визитом иностранных СМИ и блогеров в этом году. Интерес к нашему региону растет ежегодно. На этот раз творческие планы и цель путешествия в Россию – съемки фильма, демонстрирующего состояние и перспективы турпотенциала Приморья. В фильме они планируют показать традиционную культуру и историческое наследие коренных народов, проживающих в нашем регионе, достопримечательности края», – отмечают в Туристско-информационном центре Приморья.

В своей рубрике «Путешествия по миру» телеканал снимает серию документальных фильмов о путешествиях в разные места. В Приморье съемочная группа была не в первый раз, за счет многогранности и богатого природного, а также культурного резерва регион всегда находит отражение в их новых проектах.

«В этот раз за время своего пребывания представители телекомпании EBS раскрасили матрешек, сходили на рыбалку с местным жителем, продегустировали блюда дальневосточной кухни и побывали в национальном парке “Земля леопарда”, Сафари-парке и прогулялись по историческим местам Владивостока. Выпуск о Приморье покажут уже в январе 2020 года – в Азии этот канал смотрят более 50 миллионов зрителей», – подчеркнули в ТИЦ.

Представители компании отметили, что в последнее время со стороны граждан Республики Корея отмечается повышенный интерес к культуре дальневосточных регионов, в частности Приморья. Особый рост стал заметен после проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Многие корейские туристы стали планировать свой отдых в России.

Это подтверждает и статистика – регион продолжает показывать положительную динамику по темпам въездного туризма.

«По итогам третьего квартала этого года общее количество гостей из-за рубежа, прибывших в Приморье, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, увеличилось на 23%. Второй страной по приросту турпотока стала Республика Корея, откуда за этот период приехали 245,6 тысячи человек – прирост составил 41%. Это еще раз доказывает, что жители дружественной нам страны проявляют интерес к нашему краю и одним из самых перспективных направлений сотрудничества по-прежнему остается туризм», – отмечает руководитель департамента туризма Приморья Владимир Щур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]