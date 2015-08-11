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Шеф-повар Джон Уоррен изучил кулинарные пристрастия жителей Владивостока

Шеф-повар Джон Уоррен изучил кулинарные пристрастия жителей Владивостока

Фото: primorsky.ru

В Приморье завершились съемки кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим!», показывающей Россию глазами иностранца на известном федеральном канале. За время своего путешествия группа проекта познакомилась с регионом и оценила традиционную для края «морскую кухню».

Проект «Поедем, поедим!» – это гастрономическое шоу, ведущий которого, Джон Уоррен, изучает вкусы кухонь тех народов, которые живут в России.

В своих поездках он пробует местную еду, готовит лучшие блюда национальной кухни, знакомится с представителями самых необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел, а также с простыми россиянами, живущими в самых неожиданных уголках планеты.

По словам специалистов Туристско-информационного центра Приморья, за время своего пребывания в крае съемочная группа программы смогла осмотреть достопримечательности столицы Дальнего Востока и оценить ее кулинарные особенности.

«В нескольких популярных ресторанах города Джон и шеф-повара готовили исконно русские блюда с добавлением традиционных для Приморья ингредиентов – морепродуктов. Также гости посмотрели игру хоккейной команды «Адмирал» и прошлись на паруснике «Надежда», – отметили в ТИЦ.

Увидеть новый выпуск «Поедем, поедим!» во Владивостоке зрители смогут в октябре.

Добавим, что проект «Поедем, поедим!» был признан лучшей программой о путешествиях, став обладателем премии журнала National Geographic Traveler Awards 2016. Дважды стал победителем конкурса СМИротворец в номинации «Телевидение» в 2016 и 2017 годах.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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