В Приморье пенсионерке помогли вернуть права на ее квартиру
Прокуратурой г. Владивостока проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее жилищных прав.
Как сообщает "Вести: Приморье", дочь подруги пенсионерки предложила заключить с ней договор, по условиям которого после смерти престарелой женщины, единственное жилье перейдет к ней в собственность. При этом они договорились, что одаряемая будет нести расходы по оплате за коммунальные услуги, приобретать лекарственные средства и необходимые предметы быта, а также оплатит последующее погребение бабушки.
Жительница Владивостока воспользовалась доверительным отношением, юридической неграмотностью, возрастом пенсионерки (около 80 лет) и вместо определенного гражданским законодательством под данные правоотношения договора пожизненного содержания с иждивением (ренты) они заключили договор дарения.
После переоформления права собственности на жилое помещение, новая хозяйка не принимала участия в жизни пожилой женщины, не оказывала ей помощь.
О том, что пенсионерка больше не является собственником квартиры, ей стало известно после отказа в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Учитывая данные обстоятельства, прокуратура города Владивостока обратилась в суд в ее интересах с исковым заявлением о признании недействительным договора дарения и возврата квартиры в собственность пожилой женщины.
Решением Ленинского районного суда г. Владивостока заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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