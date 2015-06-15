Около 15 млн. руб. таможенных платежей внесет владелец судна после его ремонта за границей

15 млн. рублей таможенных платежей придется внести российской компании после ремонта судна в Южной Корее. По прибытии судна в Россию судовладелец не подал декларацию на товары о проведенных за границей ремонтных операциях, тем самым нарушил таможенное законодательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТУ, нарушение было выявлено в ходе таможенной проверки. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС) при возвращении морского судна из международного рейса, во время которого произведены операции по его ремонту, судовладелец должен подать декларацию на товары, поместить судно под процедуру выпуска для внутреннего потребления и заплатить причитающиеся платежи исходя из стоимости произведенных ремонтных работ. Это не касается случаев, когда необходимость ремонта возникла во время нахождения судна за границей, при аварии и в других случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 277 ТК ЕАЭС. Если судовладелец не выполнил требования законодательства, то при дальнейшей проверке судовладельцу будут начислены платежи исходя из стоимости самого отремонтированного судна (абзац 3 пункта 3 статьи 277 ТК ЕАЭС), т.е. как в отношении незаконно перемещенного товара.

Порядок декларирования морских судов после их ремонта за пределами таможенной территории изменился с 1 января 2018 года. Обязанность заявлять таможенному органу в установленных Таможенным кодексом случаях сведения о произведенном за границей ремонте судов с подачей декларации на товары лежит на судовладельце. Если эта обязанность исполняется, у него не возникнет дополнительной нагрузки, связанной с проверочными мероприятиями, принятием решений об уплате дополнительно начисленных платежей и привлечением к установленной законом ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]