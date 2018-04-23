Гигантский штраф за вранье заплатит владивостокский судовладелец





3,4 млн рублей не доплатила в федеральный бюджет владивостокская фирма-судовладелец, заявив недостоверные сведения о стоимости ремонта судна за границей, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Владивостокская таможня выявила правонарушение и доначислила таможенные платежи.

Как рассказал заместитель начальника Владивостокской таможни по правоохранительной деятельности Роман Спиваков, фирма при ввозе судна в порт Владивосток предоставила во Владивостокскую таможню неполные сведения о стоимости его ремонта в Китае, с целью занижения размера таможенных платежей. Теперь судовладельцу кроме таможенных платежей придется заплатить штраф — более 1,7 млн рублей.

В отношении фирмы таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]