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Вчера, 21:34
 

Гигантский штраф за вранье заплатит владивостокский судовладелец

Гигантский штраф за вранье заплатит владивостокский судовладелец

Фото: ruspetgaz.ru


3,4 млн рублей не доплатила в федеральный бюджет  владивостокская фирма-судовладелец, заявив недостоверные сведения о стоимости ремонта судна за границей, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Владивостокская таможня выявила правонарушение и доначислила таможенные платежи. 

Как рассказал заместитель начальника Владивостокской таможни по правоохранительной деятельности Роман Спиваков, фирма при ввозе судна в порт Владивосток предоставила во Владивостокскую таможню неполные сведения о стоимости его ремонта в Китае, с целью занижения размера таможенных платежей.  Теперь судовладельцу кроме таможенных платежей  придется заплатить штраф — более 1,7 млн рублей.

В отношении фирмы таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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