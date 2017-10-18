Мощная спецтехника протестировала российскую часть моста между РФ и КНР

Основные этапы строительства российской части автомобильного моста из России в Китай официально завершены, - сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Сегодня, 29 ноября, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов посетили мостовой переход, строительство которого началось в декабре 2016 года.

Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Строительство моста велось круглосуточно. Максимально на работах с российской стороны было задействовано 960 человек. Мост построен из российских материалов, начиная от опор и заканчивая метизами. Иностранные на российской части только ванты: они из Франции.

Министр подчеркнул, что проект моста удалось реализовать без привлечения бюджетных денег. Для его строительства была придумана уникальная концессионная модель. Она предусматривает под собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

«Мы формируем новый международный транспортный коридор. Он позволит в полной мере задействовать наш транзитный потенциал. Мост создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объём экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. Создаём условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Для этого в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Резиденты получают беспрецедентные преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также административное сопровождение своих проектов. Решается вопрос и по строительству второго моста через Зею в Благовещенске. Его возведение необходимо областному центру, так как с появлением автомобильного перехода через Амур транспортная нагрузка на единственный Зейский мост существенно возрастёт. Второй мост позволит разгрузить движение на этом транспортном узле», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]