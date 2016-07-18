Доброта и замерзающие щенки спасли жизнь жительнице Приморья
Милосердие и любовь к животным спасли жизнь жительнице Находки. Женщина остановилась возле замерзающих щенков и смогла избежать травмы от стройки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на @arstv.
Как сообщила паблику @arstv Мария Пушкина, ее мама Татьяна Наумкина в городе Находка возвращалась домой в конце рабочего дня, остановилась на обочине возле клумбы. Увидела двух замерзающих щенков рядом со строящейся многоэтажкой.
«В ту же секунду на шаг впереди от неё, с высоты 12-этажного дома, обрушился кусок металлической конструкции. Женщина тут же поспешила удалиться из опасного района, где ведётся строительство, прихватив с собой щенков», — сообщается в заметке о чудом избежавшей опасности женщины.
Однако теперь ее пушистые «ангелы-хранители» нуждаются в новом доме. Два щенка, мальчик и девочка, находятся в клинике. Татьяна уверена, что они спасли ей жизнь и теперь она обязана найти им дом и любящих хозяев.
«Ведь эти юные создания приносят удачу и оберегают от беды! Всем, кто хочет оказать помощь в пристройстве маленьких ангелов хранителей, может позвонить по телефону 89146698552 Татьяне», — сообщают авторы паблика.
При этом спасенная женщина обещает довести щенков до любого города в крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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