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Вчера, 23:14
 

ТОФ побил 9 достижений Книги рекордов вооруженных сил

ТОФ побил 9 достижений Книги рекордов вооруженных сил

Фото: mil.ru


По итогам 2019 года Тихоокеанский флот получили 19 призов Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России по различным видам боевой подготовки, что составляет половину всех присужденных призов, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Таким образом, ТОФ третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России.

В частности, призами Военно-Морского Флота отмечены боевые упражнения выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолётов морской авиации Тихоокеанского флота. Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.

Примечательно, что в 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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