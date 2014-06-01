ТОФ побил 9 достижений Книги рекордов вооруженных сил
По итогам 2019 года Тихоокеанский флот получили 19 призов Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России по различным видам боевой подготовки, что составляет половину всех присужденных призов, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.
Таким образом, ТОФ третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России.
В частности, призами Военно-Морского Флота отмечены боевые упражнения выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолётов морской авиации Тихоокеанского флота. Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.
Примечательно, что в 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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