Транжиры: приморцы попали в список любителей фастфуда





Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и Delivery Club проанализировали, сколько фастфуда едят россияне. Приморье попало в список регионов, чьи жители за раз тратят в общепите денег больше, чем другие, — сообщают «Вести: Приморье».

Как выяснили авторы исследования, опубликованном в АИФ, средний чек покупки фастфуда в январе-октябре вырос по отношению к показателю прошлого года на 2%, поднявшись до уровня 240 рублей за один визит.

При этом совокупный объем затрат россиян в заведениях фастфуда вырос за год на 4%. Больше всего за один визит в заведение быстрого питания тратили в Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областях, Москве и Приморском крае (более 350 рублей).

Самыми покупаемыми в заведениях быстрого обслуживания оказались кофе и чай, выпечка к ним, мучные изделия с добавлением колбас и мяса (бутерброды, пирожки, хот-доги и т.п.), бургеры и блины.

Аналитики сервиса Delivery Club также фиксируют увеличение интереса к фастфуду и выделяют три сегмента этого рынка. Первый — рестораны быстрого питания широкого профиля (без специализации на конкретном блюде); второй — пиццерии; третий — бургерные.

Анализ спроса на конкретные блюда показал, что бургеры сейчас — самое популярное блюдо, которые россияне заказывают в доставке. Второе место в этом рейтинге занимает ролл «Филадельфия», а третье — картофель фри.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]