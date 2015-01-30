Фастфуд поможет в борьбе с ожирением

В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением, сообщают «Вести:Приморье».

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания, а также повысить информированность населения о калорийности продуктов, отмечает РИА Новости.

Как сообщил депутат, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

"Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", - сказал Менделевич.

По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела. Менделевич отметил, что есть ряд медицинских рекомендаций по снижению потребления продуктов, которые вредят организму, однако их эффективность пока оценить сложно.

"Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню", - считает парламентарий.

"Что касается налогов, то буду изучать возможность внесения поправок в Налоговый кодекс", - сообщил депутат.

По его мнению, налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]