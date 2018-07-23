Процедуру признания инвалидности изменят

В России ведется работа над упрощением процедуры признания гражданина инвалидом. Об этом заявили в Минтруда РФ, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов», — цитирует представителей Минтруда РИА «Новости».

Там отметили, что дистанционное признание инвалидности стало возможным из-за коронавируса. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложить сохранить эту возможность и после завершения пандемии. При этом в Минтруде сообщили, что получили предложение депутата и разделяют данную им оценку о позитивном восприятии нововведения. Однако для этого необходимы различные доработки. Сейчас уже ведется работа по переводу процедур, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, в проактивный формат, отмечает ura.ru. В Госдуму направлен проект закона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]