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Пропавшего во Владивостоке гимназиста нашли в рекордно короткие сроки

Пропавшего во Владивостоке гимназиста нашли в рекордно короткие сроки

Фото: ПримПоиск


11-летний мальчик утром ушел в гимназию и не вернулся из нее, был экстренно объявлен в розыск. Однако следом волонтеры сообщили хорошие новости, — сообщают «Вести: Приморье».

Гимназист не вернулся домой с уроков — родители сразу же забили тревогу, и уже в 15.45   все соцсети облетела ориентировка от волонтеров ПримПоиска.

Вполне вероятно, это были самые короткие поиски ребенка из опыта поисковых команд. 20 минут спустя объявление обновили: Найден, жив!

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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