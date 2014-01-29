Пропавшего во Владивостоке гимназиста нашли в рекордно короткие сроки





11-летний мальчик утром ушел в гимназию и не вернулся из нее, был экстренно объявлен в розыск. Однако следом волонтеры сообщили хорошие новости, — сообщают «Вести: Приморье».

Гимназист не вернулся домой с уроков — родители сразу же забили тревогу, и уже в 15.45 все соцсети облетела ориентировка от волонтеров ПримПоиска.

Вполне вероятно, это были самые короткие поиски ребенка из опыта поисковых команд. 20 минут спустя объявление обновили: Найден, жив!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]