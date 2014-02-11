Двое неизвестных сожгли автомобиль в Уссурийске
29 ноября в 23.15 во дворе дома по улице Мельничной, 3 в городе Уссурийске двое неизвестных сожгли припаркованный автомобиль, - сообщает "Вести: Приморье".
Данное происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как двое злоумышленников подходят к автомобилю поджигают, и когда машина вспыхнула, быстро убегают.
Что это - просто хулиганская выходка или хозяин авто чем-то не угодил поджигателям? Это предстоит выяснить следователям.
Видео - dps_usk
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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