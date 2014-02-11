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Двое неизвестных сожгли автомобиль в Уссурийске

Двое неизвестных сожгли автомобиль в Уссурийске

Фото: dps_usk

29 ноября в 23.15 во дворе дома по улице Мельничной, 3 в городе Уссурийске двое неизвестных сожгли припаркованный автомобиль, - сообщает "Вести: Приморье".

Данное происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое злоумышленников подходят к автомобилю поджигают, и когда машина вспыхнула, быстро убегают. 

Что это - просто хулиганская выходка или хозяин авто чем-то не угодил поджигателям? Это предстоит выяснить следователям.

 

Видео - dps_usk


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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