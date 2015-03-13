Моряки судна "Порт Мэй" боятся, что не дойдут то Владивостока
Экипаж судна "Порт Мэй" опасается идти из Северо-Курильска во Владивосток с неисправными дизель-генераторами, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на sakhalin.info.
Как рассказал изданию один из членов экипажа, судно вышло из Владивостока 20 сентября с грузом, который предназначался для трех камчатских сел. К поселку Озерновскому экипаж прибыл 1 октября. Из-за плохой погоды судно пошло к селу Манилы, а оттуда к поселку Палана. Сильная волна не дала выгрузиться. В Озерновском из-за непогоды выгрузиться тоже не вышло. В итоге в течение двух месяцев у экипажа не получилось выгрузить и половину груза. Руководство (компания "ВИП-Строй Холдинг"), по словам источника ИА Sakh.com, обвиняет в затягивании сроков экипаж. Сейчас судно стоит в Северо-Курильске. По официальной версии — пережидает шторм, по неофициальной — сломаны дизель-генераторы. Один не заводится совсем, другой не сегодня-завтра тоже может "умереть".
По словам члена экипажа, руководство хочет вернуть судно во Владивосток, чтобы забрать груз и оставить его до весны. Капитан судна при этом идти во Владивосток с неисправными дизель-генераторами не готов. На ремонт в Петропавловск-Камчатский при этом судно не отпускают, хотят поставить на борт переносной дизель-генератор, но это, как говорит источник, проблему не решит.
Проблема усугубляется еще и тем, что на теплоходе не хватает продуктов и воды. И если последнюю подвезли в количестве семи тонн (грязная и ржавая), то с продуктами дело обстоит хуже — уже месяц на судне жесткая экономия еды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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