Вооруженный пистолетом налетчик пытался ограбить пит-стоп в Приморье

В Уссурийске неизвестный, вооруженный пистолетом, пытался ограбить пит-стоп, - сообщает "Вести: Приморье".

"В ночь с 27-28 ноября этот не нормальный пытался ограбить Авто Стоп на МРО. Был с пистолетом. Девочки, все кто работает на стоп-лайне, будьте аккуратны", - предупрееждает подписчица паблика mark2_che.

Данное происшествие сняла камера наружного видеонаблюдения.

Видео попало в социальную сеть.

Попытка не удалась, и работница пит-стопа отделалась испугом.

Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru