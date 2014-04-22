Новости Происшествия

Сегодня, 16:20
 

Вооруженный пистолетом налетчик пытался ограбить пит-стоп в Приморье

Вооруженный пистолетом налетчик пытался ограбить пит-стоп в Приморье

Фото: mark2_che

В Уссурийске неизвестный, вооруженный пистолетом, пытался ограбить пит-стоп, - сообщает "Вести: Приморье".

"В ночь с 27-28 ноября этот не нормальный пытался ограбить Авто Стоп на МРО. Был с пистолетом. Девочки, все кто работает на стоп-лайне, будьте аккуратны", - предупрееждает подписчица паблика mark2_che.

Данное происшествие сняла камера наружного видеонаблюдения.

Видео попало в социальную сеть.

Попытка не удалась, и работница пит-стопа отделалась испугом. 

Полиция сейчас разыскивает злоумышленника. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести