Вооруженный пистолетом налетчик пытался ограбить пит-стоп в Приморье
В Уссурийске неизвестный, вооруженный пистолетом, пытался ограбить пит-стоп, - сообщает "Вести: Приморье".
"В ночь с 27-28 ноября этот не нормальный пытался ограбить Авто Стоп на МРО. Был с пистолетом. Девочки, все кто работает на стоп-лайне, будьте аккуратны", - предупрееждает подписчица паблика mark2_che.
Данное происшествие сняла камера наружного видеонаблюдения.
Видео попало в социальную сеть.
Попытка не удалась, и работница пит-стопа отделалась испугом.
Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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