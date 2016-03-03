Приморцы пополняют ряды «Юнармии»
Еще 80 приморских мальчишек и девчонок пополнили ряды Всероссийского юнармейского движения. В торжественной церемонии посвящения, состоявшейся в Дальнереченске, принял участи врио вице-губернатора края Олег Мельников. Заместитель главы Приморья поздравил юнармейцев, вступивших в «Юнармию», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
«Вы молодцы, что решили стать юнармейцами – это очень почетно и уважаемо. И даже если в будущем кто-то из вас не станет военным, то воспитание, те российские традиции взаимоуважения и выручки, братства, любви к Родине, которые вы здесь получите, помогут вам стать достойными людьми и передать этот “багаж” своим детям», – напутствовал ребят Олег Мельников.
В этот же день сводному отряду юнармейцев Дальнереченска присвоили имя Героя Советского Союза, участника Даманских событий Демократа Владимировича Леонова и вручили флаг отряда.
Олег Мельников отметил, что на сегодняшний день движение «Юнармия» насчитывает в Приморье более 3 тысяч юношей и девушек и продолжает расти.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
22.08.2019 25-й день рождения Российского триколора в Приморье будут отмечать три дня
-
27.09.2018 Во Владивостоке открыли новый учебный класс для юнармейцев
-
26.02.2018 Молодежь из уссурийского села пополнила ряды юнармейцев
-
12.09.2017 Посвящение школьников в юнармейцы прошло в Уссурийске
-
22.07.2016 Приморские дети вступили в ряды «Юнармии»
-
03.03.2016 Книгу памяти об участниках Даманских событий издадут в Приморье
Добавить комментарий