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Приморцы пополняют ряды «Юнармии»

Приморцы пополняют ряды «Юнармии»

Фото: движение «Юнармия» Приморского края

Еще 80 приморских мальчишек и девчонок пополнили ряды Всероссийского юнармейского движения. В торжественной церемонии посвящения, состоявшейся в Дальнереченске, принял участи врио вице-губернатора края Олег Мельников. Заместитель главы Приморья поздравил юнармейцев, вступивших в «Юнармию», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Вы молодцы, что решили стать юнармейцами – это очень почетно и уважаемо. И даже если в будущем кто-то из вас не станет военным, то воспитание, те российские традиции взаимоуважения и выручки, братства, любви к Родине, которые вы здесь получите, помогут вам стать достойными людьми и передать этот “багаж” своим детям», – напутствовал ребят Олег Мельников.

В этот же день сводному отряду юнармейцев Дальнереченска присвоили имя Героя Советского Союза, участника Даманских событий Демократа Владимировича Леонова и вручили флаг отряда.

Олег Мельников отметил, что на сегодняшний день движение «Юнармия» насчитывает в Приморье более 3 тысяч юношей и девушек и продолжает расти.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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