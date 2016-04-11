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Якутские морозы принесет мощный циклон, рожденный в Восточно-Китайском море

Якутские морозы принесет мощный циклон, рожденный в Восточно-Китайском море

Фото: maglipogoda.ru


Циклон с Восточно-Китайского моря сформировался 1 декабря и за сутки стал полноценным и очень опасным, — сообщают «Вести: Приморье по данным Маглипогоды.

Циклон получил порцию энергии от мощного тайфуна, который сейчас бушует в Тихом океане. Он 28 по счету в этом году, имя ему — KAMMURI. Основной его удар придется на Филиппинские острова.

Циклон, получивший часть энергии от тайфуна, двинулся дальше на северо-восток. 2 декабря молодой вихрь пройдет по Японскому морю и резко усилится.

В ночь на 3 декабря мощный циклон выйдет в Охотское море, между Сахалином и Курильскими островами. Далее произойдёт разделение циклона на два вихря: обширного циклона в Охотском море и волнового циклона на Камчатке.

Мощный циклон косвенно повлияет на большую часть Дальнего Востока, в том числе и на Приморский край.  Западная периферия циклона днем накроет большую часть Приморского края.

Днем в крае увеличится облачность, местами пройдёт небольшой снег. Наиболее вероятен снег на юго-востоке и на востоке края, в этих районах возможен даже умеренный снег.

После выхода циклона в Охотское море в Приморском крае произойдёт вторжение холодного воздуха с северных районов. Поэтому  во второй половине дня 2 декабря усилится ветер и похолодает. Местами ожидается метель. Температура воздуха днем от 0 °С на юге края и до — 10 °С на севере края. Вечером ожидается понижение температуры.

 Далее всю рабочую неделю Приморский край будет находиться в тыловой части мощного и обширного циклона в Охотском море. Ожидается неустойчивая, с переменной облачностью, морозная, на побережье с сильным ветром погода. Периодически по краю, в основном на севере и в центральных районах, особенно на перевалах будет идти кратковременный снег. В целом будет холодно на предстоящей неделе, так как циклон будет затягивать к нам более холодный воздух из Якутии.

Температура днем от — 15 °С до — 23 °С, местами до — 28 °С, на побережье до — 8 ° С — 14 °С. Ночами будет немного холоднее.  На выходных начнётся потепление.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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