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Есть вероятость зарождения волнового циклона вблизи побережья Приморья

Есть вероятость зарождения волнового циклона вблизи побережья Приморья

Фото: Новости Тольятти

7 января произойдет зарождение мощного циклона в Желтом море. Также в ночь на вторник на Приморье выйдет небольшой западный циклон. Все эти барические образования начнут взаимодействовать. В Приморском крае ожидается потепление и начнется неустойчивая погода. Мощный циклон пройдет мимо Приморья по югу Японского моря, но может повлиять на край, путем образования волнового циклона в близи прибрежных районах края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт народного синоптика "Маглипогода", ночью и днем 7 января в Приморском крае ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -5 °С -18 °С, днем от 0 °С на юге края и до -15 °С на севере края.

Есть вероятость зарождения волнового циклона вблизи побережья края утром 7 января.

Пока предполагается, что активный вихрь 8 января выйдет в Японское море и пройдет по южной ее частью. Соответственно на погоду в Приморье он не повлияет. Но вероятность такого события около 80 %, а это значит не точно. Есть небольшая вероятность, что циклон может немного пройти севернее.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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