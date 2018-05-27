«Призрачный гонщик» попал в объектив видеокамеры на фуникулере





«Фуникулер. Вечер. Ничего необычного», — подписали авторы видео, на котором по дороге на высокой скорости проезжает машина с тянущимся за ней огненным следом, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @otmorawzki.

По словам очевидцев, автомобиль — «Тойота Марк II» — через некоторое был замечен возле автокафе на улице Всеволода Сибирцева без левого переднего колеса.

«Когда увидел 20 пропущенных от жены», «когда подруга сказала, что родителей нет дома», «пиротехнику на продажу везет», «когда поел острого дошика», — развеселились комментаторы в паблике «Экипажи ДПС», где также было опубликовано это видео.

Подписчки сравнили искрящийся след от машины с тем, что появлялся после перемещения во времени автомобиля DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее». Но большинство комментаторов прозвали «марк» «Призрачным гонщиком».

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что «лежачие полицейские» пошли войной на стритрейсеров Владивостока, которые облюбовали фуникулер в качестве гоночного трека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]