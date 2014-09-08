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Полицейские с автоматами в броне патрулируют в городе

Полицейские с автоматами в броне патрулируют в городе

Фото: vg-news.ru

Оперативным штабом НАК в Приморском крае 03 декабря 2019 года на территории г. Владивостока проводится плановое учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности краевого центра.

На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах массового пребывания людей, сообщает "Вести: Приморье".

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств Оперативного штаба из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края; применение законных полномочий в необходимом объеме, в т.ч. возможно введение временных правовых ограничений.

В связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае обращается с просьбой к жителям города с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов, руководствоваться исключительно официальными информационными сообщениями Оперативного штаба и органов государственной власти, планировать повседневную деятельность с учетом проводящихся мероприятий.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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