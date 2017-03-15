Новости Общество
Сегодня, 10:52

Антитеррористические учения: 21 октября во Владивостоке ограничат движение и парковку

Антитеррористические учения: 21 октября во Владивостоке ограничат движение и парковку

Источник фото: nac.gov.ru

Оперативным штабом НАК в Приморском крае на территории г. Владивостока сегодня, 21 октября, проводится плановое учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности краевого центра, сообщают «Вести:Приморье». 

На данных учениях будет реализован комплекс мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах массового пребывания людей.

Первым этапом планируется отработать практические действия на территории «Покровского парка». В связи с чем 21 октября парковка автотранспорта в пределах границ парка будет ограничена с 14:00 по местному времени. Также возможно ограничение пешего прохода в ночное время.

Оперативный штаб в Приморском крае обращается в просьбой к жителям города с понимание отнестись  в необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов, руководствоваться исключительно официальными информационными сообщениями Оперативного штаба и органов государственной власти, планировать повседневную деятельность с учетом проводимых мероприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме