Антитеррористические учения: 21 октября во Владивостоке ограничат движение и парковку

Оперативным штабом НАК в Приморском крае на территории г. Владивостока сегодня, 21 октября, проводится плановое учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности краевого центра, сообщают «Вести:Приморье».

На данных учениях будет реализован комплекс мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах массового пребывания людей.

Первым этапом планируется отработать практические действия на территории «Покровского парка». В связи с чем 21 октября парковка автотранспорта в пределах границ парка будет ограничена с 14:00 по местному времени. Также возможно ограничение пешего прохода в ночное время.

Оперативный штаб в Приморском крае обращается в просьбой к жителям города с понимание отнестись в необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов, руководствоваться исключительно официальными информационными сообщениями Оперативного штаба и органов государственной власти, планировать повседневную деятельность с учетом проводимых мероприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]