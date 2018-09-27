Во Владивостоке прошла встреча губернатора с жителями города. В приемной регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко вместе с чиновниками мэрии города ответил на вопросы граждан. Какие проблемы волнуют жителей Владивостока в нашем материале.

В приемной партии «Единая Россия» Олег Кожемяко выслушал наболевшие вопросы горожан. Людей волнуют прежде всего проблемы социального и медицинского обеспечения. Жительница Владивостока Елена Горева рассказала о нехватке медицинских кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях. Там, где с медкабинетами всё в порядке, не хватает расходных материалов и медикаментов.

Татьяна Устинкова обратились и с просьбой наладить транспортную систему в микрорайоне «Зеленый угол». Район уже заселён, но подъездной дороги до сих пор нет. Общественный транспорт не ходит. Такси тоже. Чтобы дети могли добираться до школы, местные жители создали внутренний чат «попутчик». Специалисты из департамента управления дорог и и благоустройства города пообещали губернатору и всем горожанам, что строительство столь необходимой дороги начнется уже в следующем году. Подняли и острую тему - проект сопровождение проживания людей с ментальными и иными нарушениями. Так называемые «вечные дети» старше 18 лет могут получить жилплощадь.

Ольга Родионова — член правления Всероссийской организации родителей детей-инвалидов:

- Вообще не только в Санкт-Петербурге. У нас порядком 10 регионов есть с хорошей практикой уже. Просто Псков и Санкт-Петербург — это великолепные примеры.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Давайте, начинайте этот проект. Поедем это здание посмотрим и другие здания. Прям ведите, ведите. Что б мы в 2020 году хотя бы что-то реализовали. А я постараюсь будучи в Москве заехать в Питер и посмотреть, что это такое, что бы понимать, как это все выглядит. Эту категорию в любом случае нужно каким-то образом вести.

В ближайшее время все 36 партийных приемных Единой России в Приморье будут модернизированы. В них можно будет получить консультацию о том, как пользоваться электронными сервисами партии, чтобы получать партийную помощь онлайн, не затрачивая времени на дорогу до приемной. Кроме того, в каждой приемной появится возможность получения бесплатной правовой помощи. На консультацию также можно будет записаться онлайн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]