Приморцы с тяжелобольными детьми смогут заранее получить средства на покупку авиабилетов к месту лечения

В нормативно-правовые акты Приморского края будут внесены изменения, которые позволят нуждающимся семьям с тяжелобольными детьми приобрести авиабилет к месту лечения, а не компенсировать по итогам поездки соответствующие расходы. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко в ходе приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» во Владивостоке в субботу, 30 ноября.

Со своим вопросом к главе региона обратилась жительница Владивостока Елена Стодзинская. Женщина опекает 15-летнего мальчика, который в раннем возрасте уже преодолел рак почки. В этом году у ребенка обнаружили рак щитовидной железы. Семья получила направление в Москву и ждет вызов. Однако на авиабилет требуется около 100 тысяч рублей на перелет и проживание в столице – найти такую сумму самостоятельно возможности нет, у Елены еще трое детей, а муж – инвалид.

Помочь с покупкой билета и даже предоставить жилье на время пребывания мальчика и его опекуна в Москве вызвался благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Именно на такие цели для фонда были собраны пожертвования во время конференции Приморского регионального отделения «Единой России» 13 ноября.

Олег Кожемяко подчеркнул, что должен быть доработан краевой закон, который в настоящее время предполагает выплату компенсации авиаперелета к месту оказания специализированной медпомощи.

«Нужно вносить изменения в закон. Совершенно очевидно, что не каждая семья может оперативно подобную сумму найти, а промедление в данном случае не идет на пользу. Прорабатывайте проект поправок и выходите с ним на заседание парламента», – дал поручение профильному департаменту губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]